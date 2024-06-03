Анонимный покупатель после аукциона стал «хранителем частички души Джона Леннона»

Гитара фронтмена легендарной The Beatles Джона Леннона продана на аукционе за 2,85 млн долларов спустя 50 лет хранения на обычном чердаке.
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