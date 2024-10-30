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Снайперы ВС РФ обеспечили продвижение штурмовиков под Угледаром

Снайперы ВС РФ обеспечили продвижение штурмовиков под Угледаром

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что снайперские пары Армии России оказали давление на боевиков ВС киевского режима на Угледарском участке линии боевого соприкосновения.

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