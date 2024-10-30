Снайперы ВС РФ обеспечили продвижение штурмовиков под Угледаром

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что снайперские пары Армии России оказали давление на боевиков ВС киевского режима на Угледарском участке линии боевого соприкосновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии