«Всё, лишь бы Ферстаппен пришел». Алексей Попов – о заявлениях Вольфа

«Всё, лишь бы Ферстаппен пришел». Алексей Попов – о заявлениях ВольфаLAT Images / MercedesРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов считает, что Тото Вольф не шутил, сказав, что в Mercedes будут рады пригласить спортивного консультанта Red Bull Хельмута Марко.