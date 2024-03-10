«Всё, лишь бы Ферстаппен пришел». Алексей Попов – о заявлениях Вольфа

«Всё, лишь бы Ферстаппен пришел». Алексей Попов – о заявлениях ВольфаLAT Images / MercedesРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов считает, что Тото Вольф не шутил, сказав, что в Mercedes будут рады пригласить спортивного консультанта Red Bull Хельмута Марко.
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