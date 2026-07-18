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«Взгляд совсем не по годам»: почему брак 40-летнего Данилы Якушева с юной избранницей вызвал споры в Сети

«Взгляд совсем не по годам»: почему брак 40-летнего Данилы Якушева с юной избранницей вызвал споры в Сети

Новость о женитьбе 40-летнего актера Данилы Якушева на 19-летней Кристине спровоцировала бурные обсуждения на интернет-платформах.

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