Марк Селби вышел в 1/8 финала Чемпионата Мира по снукеру 2022

Действующий Чемпион Марк Селби победил Джейми Джонса со счетом 10-7 и вышел в 1/8 финала, а шотландский снукерист Стивен Магуайр нанес поражение Шону Мерфи со счетом 6-3 в первой сессии 1/16 финала Чемпионата Мира по снукеру 2022, сообщает World Snooker Марк Селби (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Марк Селби поблагодарил фанатов в зале Крусибла за энергичную поддержку, начав защиту своего титула Чемпиона Мира 2022 с победы в 1/16 финала над Джейми Джонсом со счетом 10-7.