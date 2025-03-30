Пашинян ломает хребет главной идее всех армян

«Карабахское движение… не должно продолжаться», заявил армянский премьер Никол Пашинян – и тем самым поставил под вопрос главную идею, объединявшую всех армян за последние сорок лет.
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