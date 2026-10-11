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Царьград

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Дата-центр «Яндекса» атаковали украинские БПЛА во Владимире: что известно об атаке

Дата-центр «Яндекса» атаковали украинские БПЛА во Владимире: что известно об атаке

Во Владимире после атаки БПЛА полностью остановил работу дата-центр «Яндекса».Дроны повредили инфраструктуру дата-центра «Яндекса» во Владимире.

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