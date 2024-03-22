Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кремлин Православович
    Нацисты азова* так не хотят умирать, что будут убивать всех, кто хотя бы намекнёт, чтобы этот азов* воевал против рус...Жабогадюкинг: при...
  • Владимир Афанасьев
    Всё диаспоры с их рИшаоами выслать на истеричную родину, пусть там решаютИм никто не указ ...
  • Serg
    Макрон слишком много вложил в Одессу. Ему больше ничего не остается, как защищать свой бизнес своими же вооруженными ...Началось. Макрон ...

Своим работу дадим: В Воронежской области "подвинули" гастарбайтеров-таксистов

Своим работу дадим: В Воронежской области "подвинули" гастарбайтеров-таксистов

Царьград Мигрантов пора отменить - найдена замена: Тоже чистят снег, но не устраивают драки Фото: Олег Рукавицын, Царьград Мигрантов в России пора отменить - им найдена достойная замена: тоже чистят снег, но не устраивают драки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Мязин
Таких губернаторов, надо сразу смещать с должностей, с последующим без права занимать должности.
Ответить
10 час.
Виталий Рудзит
на местах ситуация с мигрантами зависит только от не купленных губернаторов.
Ответить
3 час.
Евгений Петров
Да ни хрена Гусев ни сделал, просто других догоняет губеров
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору