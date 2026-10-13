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Царьград

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Бастрыкин потребовал отчёт после гибели подростка в лагере Сочи

Бастрыкин потребовал отчёт после гибели подростка в лагере Сочи

Глава СК России запросил у и. о. руководителя краевого следственного управления Александра Нихаева доклад по делу о гибели 15-летнего подростка из Мурманской области в сочинском оздоровительном лагере, расследуемому по статье о причинении смерти по неосторожности.

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