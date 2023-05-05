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Мбаппе будет капитаном ПСЖ со следующего сезона

Мбаппе будет капитаном ПСЖ со следующего сезона

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе станет капитаном клуба с сезона-2023/24. По информации журналиста Джона Джонса, клуб ждал, когда нынешний капитан команды Маркиньос продлит контракт, чтобы сообщить ему о решении отдать повязку Мбаппе.

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