Бахрейн: Посольства США (США) в Египте, Кувейте, Ливане, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и на палестинских территориях предупредили граждан США избегать поездок на Ближний Восток и рассматривать возможность выезда с него, пока коммерческие рейсы остаются доступными, на фоне возможных отмен рейсов и закрытия воздушного пространства из-за напряженности в отношениях с Ираном.