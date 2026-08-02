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Контрафронт

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Бахрейн: Посольства США (США) в Египте, Кувейте, Ливане, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Бахрейне,...

Бахрейн: Посольства США (США) в Египте, Кувейте, Ливане, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и на палестинских территориях предупредили граждан США избегать поездок на Ближний Восток и рассматривать возможность выезда с него, пока коммерческие рейсы остаются доступными, на фоне возможных отмен рейсов и закрытия воздушного пространства из-за напряженности в отношениях с Ираном.

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