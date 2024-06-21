Боевикам ВСУ помогли зарыться в землю ФАБ-3000: Карта специальной военной операции на Украине на 21 июня 2024 года Юлия СоколоваВооруженные силы России внедрили в боевые действия новые авиабомбы ФАБ-3000 повышенной мощности.
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