Айзейя Хартенштайн: «Даже не знаю, черный я, белый, немец или американец – всего понемногу»

Центровой «Нью-Йорка» порассуждал об этом в подкасте одноклубников Джейлена Брансона и Джоша Харта. 25-летний баскетболист рассказал, что его мать Тереза – белая американка из Орегона, а родившийся в Германии отец Флориан – наполовину черный и наполовину белый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии