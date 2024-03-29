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  • Михаил Мамонов
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Айзейя Хартенштайн: «Даже не знаю, черный я, белый, немец или американец – всего понемногу»

Центровой «Нью-Йорка» порассуждал об этом в подкасте одноклубников Джейлена Брансона и Джоша Харта. 25-летний баскетболист рассказал, что его мать Тереза – белая американка из Орегона, а родившийся в Германии отец Флориан – наполовину черный и наполовину белый.

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