Врач Тяжельников: Быть на морозе тепло одетому человеку нужно не более часа

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил, что тепло одетому человеку следует находиться на улице в мороз не более часа.
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