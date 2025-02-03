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Центная ставка: пошлины США обрушат торговлю с Канадой, КНР и Мексикой на 30-50%

Центная ставка: пошлины США обрушат торговлю с Канадой, КНР и Мексикой на 30-50%

Введенные Дональдом Трампом таможенные пошлины, которые должны начать действовать с 4 февраля, приведут к падению торговли США с Канадой и Мексикой вдвое, а с Китаем — минимум на треть, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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