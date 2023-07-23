Аргументы недели

98 711 подписчиков

Kyodo: Китай выступает за проведение встречи с Японией и Южной Кореей

Kyodo: Китай выступает за проведение встречи с Японией и Южной Кореей

Китай выступает за проведение трехсторонней встречи с Японией и Южной Кореей. Токио рассматривает данное предложение в качестве возможности для улучшения отношений с Пекином.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх