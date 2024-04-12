Забайкальцы летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи

Россияне смогут посетить пляжи Северной Кореи благодаря специально разработанным турам. Об этом сообщила в эфире «Общественного телевидения Приморья» руководитель одной из туристических компаний Инна Мухина.
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