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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Константин Затулин: Не знаю, кому Азербайджан является другом, кроме самого себя

Константин Затулин: Не знаю, кому Азербайджан является другом, кроме самого себя

Депутат Затулин констатировал «эскалацию обид» в Азербайджане по отношению к РФ. Республика никогда не была и не будет нашим союзником.

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Комментарии
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валерия
Как -то быстро Затулин перекрасился? Почуял, что ветер меняется?
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13 час.
Татьяна Леухина
Что то у Затулина резко сменилась риторика! С чего бы это? Он так топит за ввоз мигрантов, большая часть которых была из Азербайджана, а тут такой шаг назад! Может эта диаспора перестала вознаграждать? Или организация USAID перестала спонсировать в свете последних событий?  Сколько эти « затулины» принесли проблем и горя нашему народу , завозя и защищая мигрантов. Пусть посмотрит в глаза матерям, чьих детей изнасиловали, поколечили или убили эти «незаменимые специалисты».
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12 час.
Виктор Хованов
Надо на базе общенародной азерофобии выдавливать представителей этого инородца в ареалы их природного обитания. Zayeabали уже всех.
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4 час.
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