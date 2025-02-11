Константин Затулин: Не знаю, кому Азербайджан является другом, кроме самого себя

Татьяна Леухина

Что то у Затулина резко сменилась риторика! С чего бы это? Он так топит за ввоз мигрантов, большая часть которых была из Азербайджана, а тут такой шаг назад! Может эта диаспора перестала вознаграждать? Или организация USAID перестала спонсировать в свете последних событий? Сколько эти « затулины» принесли проблем и горя нашему народу , завозя и защищая мигрантов. Пусть посмотрит в глаза матерям, чьих детей изнасиловали, поколечили или убили эти «незаменимые специалисты».