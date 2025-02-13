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Жулин поздравил Тарасову с 78-летием: «Вы – великая женщина, великий тренер. Жалко, что не поработали со сборной России по футболу, успехи были бы налицо»

  13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой исполнилось 78 лет. «Дорогая Татьяна Анатольевна, с днем рождения.

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