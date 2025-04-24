Житель Алтайского края купил лотерейку за 100 рублей и выиграл 10 миллионов

Житель Алтайского края выиграл крупный денежный приз в лотерее «Мечталлион». Он получил 10 миллионов рублей, сообщили изданию «Новое время» в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Алтайского края АО «Почта России».
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