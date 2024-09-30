Конфликт, затянувшийся на территории украинского государства, вызывает негодование у все большего числа западных политиков – ситуация негативно сказывается на многих странах, которые вынуждены тратить колоссальные средства на поддержку ВСУ.
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