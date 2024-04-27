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Закон, порядок, государство

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Житель Ставрополья стал фигурантом десяти уголовных дел по фактам мошенничества при продаже техники

Житель Ставрополья стал фигурантом десяти уголовных дел по фактам мошенничества при продаже техники

В Пятигорске расследуется многоэпизодное уголовное дело, возбужденное в отношении 27-летнего местного жителя.

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