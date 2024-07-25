Дженнифер Лопес устроила себе празднование дня рождения в стиле «шальной императрицы»

На 55 лет Джей Ло решила побаловать себя костюмированным представлением, где она настоящая царица. Тут были золоченые кареты, слуги и служанки всех мастей, дамы в криналинах и мужчины в золоченых сюртуках.
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