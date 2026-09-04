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Царьград

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Telegram-канал «Звездач» оценил особняк Харламова в 165 млн рублей

Telegram-канал «Звездач» оценил особняк Харламова в 165 млн рублей

Особняк Гарика Харламова на Рублевке, приобретенный в 2014 году, подорожал до 165 млн рублей. В 2023 году, после развода с Кристиной Асмус, дом перешел их дочери.

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