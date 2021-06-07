Вязаный купальник – хит этого лета: 12 вариантов, ч...

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOFIA COELHO (@sofiamcoelho) Вязаные вещи стали настоящим хитом инстаграма, особенно часто такие вещи выгуливает итальянский стилист Софию Коэльо и наглядно показывает, как их стоит носить.