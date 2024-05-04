В Салехарде открылась выставка легендарного фотографа ТАСС Евгения Халдея

В Музейно-выставочном комплексе имени Шемановского 3 мая открылась экспозиция «Евгений Халдей. Фотолетопись» — пожалуй, самая пронзительная фотовыставка о Великой Отечественной войне и послевоенном времени.
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