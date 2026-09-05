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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА пошутил о победе над «Зенитом»: «В связи с практикой отмены ранее анонсированных мероприятий на «Газпром Арене» сообщаем, что матч состоялся 5 сентября и был выигран ЦСКА со счетом 2:1»

ЦСКА опубликовал шутливое обращение к « Газпром Арене » после победы над « Зенитом » на фоне неопределенности с концертом Канье Уэста .

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