МВД Дагестана отреагировало на видео избиения умершего в РОВД военного

Руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева заявила, что Следственный комитет РФ начал доследственную проверку после того, как в отделе полиции в Махачкале скончался участник СВО Ахмед Джабраилов.
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