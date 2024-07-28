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Газета.ру

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МВД Дагестана отреагировало на видео избиения умершего в РОВД военного

МВД Дагестана отреагировало на видео избиения умершего в РОВД военного

Руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева заявила, что Следственный комитет РФ начал доследственную проверку после того, как в отделе полиции в Махачкале скончался участник СВО Ахмед Джабраилов.

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