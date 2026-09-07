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МОСИНФОРМ

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Москвичи смогут увидеть сближение Луны с Юпитером и Венерой

Москвичи смогут увидеть сближение Луны с Юпитером и Венерой

С 8 по 14 сентября жители Москвы смогут наблюдать сближение Луны с Юпитером и Венерой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

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