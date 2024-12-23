В Петербурге заметили гостя из тропиков — яркого щегла

Об этом рассказали биолог Павел Глазков В Петербург объявился один из самых ярких пернатых, который похож на гостя из тропиков, — щегол, рассказал в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.
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