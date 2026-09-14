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Моллы

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«Ашан» открыл в «Авиапарке» два новых корнера - «Китайский дворик» и «Территория красоты»

«Ашан» открыл в «Авиапарке» два новых корнера - «Китайский дворик» и «Территория красоты»

Гипермаркет тестирует формат shop-in-shop: бьюти-зона на 75 кв. м уже работает, а до конца года такие же корнеры откроют ещё в двух московских «Ашанах».

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