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Паулина Андреева была Екатериной, а Ани Лорак — Каролиной: почему звезды сменили привычные нам имена

Паулина Андреева была Екатериной, а Ани Лорак — Каролиной: почему звезды сменили привычные нам имена

Сценический псевдоним нередко настолько намертво срастается с артистом, что его настоящее имя начинает восприниматься как ошибка или выдумка.

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