Китай испытал рельсотрон для запуска снарядов в стратосферу, но что-то пошло не так

В китайском научном рецензируемом журнале Transactions of China Electrotechnical Society вышла статья, в которой авторы рассказали о проблематике использования рельсовых пушек для запуска гиперзвуковых управляемых снарядов.
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