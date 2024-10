Фанат показал свой ремастер Need for Speed Underground 2, в котором все гонки проходят в д...

Фанат показал свой ремастер Need for Speed Underground 2, в котором все гонки проходят в дневное времяМоддер с ником GAMETEST опубликовал видео своего нового ремастера Need for Speed Underground 2, в котором он добавил не только улучшенные визуальные эффекты и шейдеры, но также дневное время суток.