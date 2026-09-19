Армия России освободила в сентябре 27 населённых пунктов

В зоне спецоперации российские подразделения наступают по всей линии фронта. С начала года освобождено свыше 5 300 квадратных километров территории и более 220 населённых пунктов.
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