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Царьград

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Рыбный союз сообщил об увеличении экспорта рыбы в Китай на 54%

Рыбный союз сообщил об увеличении экспорта рыбы в Китай на 54%

С января по август 2026 года русская сторона увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай на 19% в физическом объеме и на 54% в стоимостном выражении.

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