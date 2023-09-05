ПЛЕЙМЕЙКЕР

86 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Королев
    Этот кукуян иуда уже не первый раз творит историю.Акинфеев после ма...
  • Олег Херсонский
    Абаскаль-клоун, которого нужно гнать поданной метлой!Не пора ли Абаска...
  • Mikhail Stepanov
    Сволочи, а советские граждане простили чехов, которые воевали в России в Гражданскую войну на стороне белогвардейцев,...Марцел Личка: чех...

Ван Гал заявил, что победа Аргентины на ЧМ была подстроена ради Месси

Ван Гал заявил, что победа Аргентины на ЧМ была подстроена ради Месси

Луи ван Гал сделал сенсационное заявление относительно результатов ЧМ-2022. Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал считает, что результаты минувшего ЧМ-2022, в ходе которого он работал с национальной командой, были подстроены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх