Ван Гал заявил, что победа Аргентины на ЧМ была подстроена ради Месси

Луи ван Гал сделал сенсационное заявление относительно результатов ЧМ-2022. Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал считает, что результаты минувшего ЧМ-2022, в ходе которого он работал с национальной командой, были подстроены.