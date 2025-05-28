Клаксон
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Клаксон

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Продается миниатюрный Mini

Продается миниатюрный Mini

Укороченный Mini имеет доступ на дороги общего пользования. Оригинальный Mini выпускался с 1959 по 2000 год, после чего BMW представила свою версию с тем же названием, но с современным дизайном и инженерными решениями.

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