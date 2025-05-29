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ИЗВЕСТИЯ iz

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Пленный ВСУ рассказал об обмане и коррупции командования

Пленный ВСУ рассказал об обмане и коррупции командования

Взятый в плен военными группировки войск «Центр» военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Беляков рассказал про отношение к личному составу со стороны командования, а также про обманные коррупционные схемы, которые придумывал командир.

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