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Reuters: Европейские банки провели киберучения на случай атак из России

Reuters: Европейские банки провели киберучения на случай атак из России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил финансовые и кредитные организации об угрозе возможных кибератак со стороны России на фоне роста напряженности в отношениях Москвы и Киева, передает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

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