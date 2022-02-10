Reuters: Европейские банки провели киберучения на случай атак из России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил финансовые и кредитные организации об угрозе возможных кибератак со стороны России на фоне роста напряженности в отношениях Москвы и Киева, передает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил финансовые и кредитные организации об угрозе возможных кибератак со стороны России на фоне роста напряженности в отношениях Москвы и Киева, передает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.
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