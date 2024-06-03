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Закон и Порядок

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Асад объявил кое-что важное. До победы там Сирии и России остались месяцы?

Асад объявил кое-что важное. До победы там Сирии и России остались месяцы?

И сразу с главного. С того, о чем объявил президент Сирии Башар Асад.

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