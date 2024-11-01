Лавров назвал условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

REUTERS/Stringer Гарантировать устойчивый мир на Ближнем Востоке может только создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, заявил 1 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с газетой Hürriyet.
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