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Лавров назвал условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Лавров назвал условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

REUTERS/Stringer Гарантировать устойчивый мир на Ближнем Востоке может только создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, заявил 1 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с газетой Hürriyet.

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