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Закон, порядок, государство

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Расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Новороссийских десантников обнаружили скопление пехоты ВСУ и скорректировали удар артиллерии ВДВ

Расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Новороссийских десантников обнаружили скопление пехоты ВСУ и скорректировали удар артиллерии ВДВ

Расчет БпЛА обнаружил скопление живой силы противника и немедленно передал координаты командованию соединения, и по ней был открыт огонь артиллерии, которая уничтожила большое количество личного состава ВСУ.

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