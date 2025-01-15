Расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Новороссийских десантников обнаружили скопление пехоты ВСУ и скорректировали удар артиллерии ВДВ

Расчет БпЛА обнаружил скопление живой силы противника и немедленно передал координаты командованию соединения, и по ней был открыт огонь артиллерии, которая уничтожила большое количество личного состава ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии