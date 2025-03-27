В Нижегородской области выросла подростковая преступность. По сравнению с прошлым годом количество преступлений, совершаемых подростками, увеличилось на 8,7%, сообщил начальник ГУ МВД России по региону Юрий Арсентьев на заседании регионального Заксобрания.
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