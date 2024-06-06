Над Луганском сбито два украинских беспилотника

Пресс-секретарь главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Романова в ночь на пятницу, 7 июня, сообщила, что западнее Луганска силами ПВО были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа, – сообщают СМИ.
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