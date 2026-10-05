Новая эра киберрисков

Внешние исследования кибербезопасности позволяют оценить поверхность атаки, но не всегда дают полную картину состояния защиты внутри организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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