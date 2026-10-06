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Татар-информ

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Кардиолог рассказала, когда нужно вызывать скорую, чтобы не умереть от инфаркта

Кардиолог рассказала, когда нужно вызывать скорую, чтобы не умереть от инфаркта

Люди не вовремя обращаются за медпомощью при симптомах инфаркта, и это заканчивается трагедией, рассказала кардиолог Ольга Дворина в беседе с «Радио 1».

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