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Три ключевых результата поездки Джанет Йеллен в Пекин

Три ключевых результата поездки Джанет Йеллен в Пекин

© AP Photo / Andrew Harnik Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с новыми руководителями экономической политики Китая, сообщает NYT.

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