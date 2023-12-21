Посол России рассказал об объемах инвестиций в Казахстан

Российский бизнес проявляет повышенный интерес к реализации проектов на территории Казахстана, а общий объем инвестиций РФ в хозяйственный комплекс центрально-азиатской страны превысил $50 млрд, заявил в интервью «Известиям» посол России в Астане Алексей Бородавкин.
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