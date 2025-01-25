Физик Мачнева: магнитные бури не нарушают работу медицинского оборудования

Магнитные бури не могут нарушить работы медицинской техники, рассказала "Газете.Ru" заведующая кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Татьяна Мачнева.
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